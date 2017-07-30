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Главная » Страна » Украина возвращает своего гражданина, который 17 лет провел в рабстве в Азербайджане

Украина возвращает своего гражданина, который 17 лет провел в рабстве в Азербайджане

Украина возвращает своего гражданина, который 17 лет провел в рабстве в Азербайджане
Иллюстративное фото

Найти родных пострадавшего не удалось

30.07.17 81
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Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что посольство Украины в Азербайджане занимается возвращением гражданина, который 17 лет провел в рабстве.

Об этом Аброськин написал  на своей странице в Facebook.

"В апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации в Азербайджане был выявлен факт незаконного лишения свободы гражданина Украины, 1952 года рождения, жителя Днепропетровщины. Начиная с 1991 года человек регулярно приезжал в эту страну для сезонного трудоустройства. Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время этого беднягу неоднократно "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве", - рассказал он.

Мужчину, которого держали на животноводческой ферме, освободили в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации. Он был в тяжелом состоянии. Долгое время он не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. После прохождения курса реабилитации, человек чувствует себя удовлетворительно.

После 13 лет его отсутствия в Украине, решением суда в 2012 году он был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации. Найти родных пострадавшего не удалось.

"В марте 2017 паспорт гражданина нашей страны для этого человека был восстановлен и сейчас совместно с Посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на родину. В это же время продолжается рассмотрение дела, где он является пострадавшей лицом в Бакинском суде тяжких преступлений. Государственный обвинитель выступил с требованием наказать преступников путем лишения свободы на сроки от 9 до 10 лет ", - отмечает заместитель главы Нацполиции.

Аброськин отметил, что по официальным данным Министерства социальной политики, только за последние пять лет от торговли людьми пострадали 398 граждан, из которых - 161 женщина, 197 - мужчин и 40 детей.

Напомним, беглец из "ДНР" рассказал о рабском труде и издевательствах боевиков.

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