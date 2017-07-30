СМИ: В оккупированном Крыму отпустили боевика, подозреваемого в убийстве16-летнего школьника

Российские силовики в оккупированном Крыму выпустили на свободу экс-командира батальона "Керчь" террористической организации "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко, а также в причастности к убийствам и мародерствам в Донбассе.

Об этом в Facebook написал адвокат боевика Глеб Глинка, передают Новости Донбасса

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Напомним, Вадим Погодин был задержан 20 июня в Ялте по запросу украинского бюро Интерпола. В Украине ему инкриминируют ряд тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего парня из Краматорска Степана Чубенко. Степан Чубенко был активным участником патриотических митингов и самостоятельно снимал с городской площади Краматорска флаг незаконной организации "ДНР". Его задержали в Донецке, когда он поездом возвращался из Киева в родной Краматорск.

По данным следствия члены группировки "Керчь", выполняя приказ Погодина, доставили подростка из помещения бывшей сауны "Наутилус" в Донецке в свое подразделение в поселке Горбачево-Михайловка. После этого, Погодин якобы приказал убить 16-летнего Чубенко, для чего привлек еще двух боевиков Сухомлинова и Москалева, которые расстреляли парня из пистолета Макарова в область затылка.