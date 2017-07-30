В результате стрельбы на турецком курорте есть погибший и раненые

На курорте Бодрум в Турции произошла стрельба, в результате чего один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet daily news.

"Нападавший с оружием сперва прибыл в пляжный клуб Чилек в районе Гельтюркбюкю около 3 часов утра и спросил, где находится пляжный клуб Sess. Затем он направился к пляжному клубу Sess, который был рядом и открыл огонь на территории между клубами", - говорится в сообщении.

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На момент происшествия в клубах находились 400 человек, о мотивах нападения пока не сообщается.

Нападающий покинул место происшествия на машине.

Министерство иностранных дел Украины сообщило в Twitter, что украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы на курорте Бодрум.

"Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время стрельбы в Бодруме (Турция)", - говорится в сообщении.

Напомним, в одном из супермаркетов Гамбурга мужчина с ножом напал на людей, в результате чего погиб один человек и еще несколько человек получили ранения.