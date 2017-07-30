Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Сирии погиб журналист российского телеканала

В Сирии погиб журналист российского телеканала

В Сирии погиб журналист российского телеканала
Халед аль-Хатыб / Фото: ria.ru

Халед аль-Хатыб получил смертельное ранение во время обстрела террористов ИГИЛ

30.07.17 184
000

Стрингер российского пропагандистского канала RT Халед аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГИЛ в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает РИА "Новости".

Халед аль-Хатыб был убит во время информационного освещения операции сирийской правительственной армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс.

"Он получил смертельное ранение при ударе противотанковой управляемой ракеты, который террористы нанесли по позициям правительственных сил в селении Аль-Багилия", - говорится в сообщении. 

Аль-Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска.

Кроме того, при обстреле получил ранения сотрудничающий с RT Arabic оператор Муутаз Якуб. Его с легкими ранениями доставили в больницу.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
США выразили России протест и "сильное разочарование"Страны юго-восточной Азии усилили сотрудничество из-за террористической угрозыЛавров рассказал Тиллерсону, что политику США определяют "русофобские силы"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20906
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1620
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 15040
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 5054
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 10292
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1566
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3922
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 6777 / 12742
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 6597 / 23223
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2969 / 18599
  4. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 2538 / 3741
  5. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 1939 / 3237
  6. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 1870 / 2089
  7. К 2030 году понадобятся уже две Земли 1708 / 2200
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 107 / 12742
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 60 / 23223
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 18 / 18599
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 15 / 20906
  5. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3237
  6. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 10 / 5576
  7. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 10 / 2089
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.