В Сирии погиб журналист российского телеканала

Халед аль-Хатыб получил смертельное ранение во время обстрела террористов ИГИЛ

Стрингер российского пропагандистского канала RT Халед аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГИЛ в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает РИА "Новости".

Халед аль-Хатыб был убит во время информационного освещения операции сирийской правительственной армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс.

"Он получил смертельное ранение при ударе противотанковой управляемой ракеты, который террористы нанесли по позициям правительственных сил в селении Аль-Багилия", - говорится в сообщении.

Аль-Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска.

Кроме того, при обстреле получил ранения сотрудничающий с RT Arabic оператор Муутаз Якуб. Его с легкими ранениями доставили в больницу.