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Главная » Страна » АТО: боевики дважды нарушали перемирие
АТО: боевики дважды нарушали перемирие
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики дважды нарушали перемирие

Возле Марьинки был ранен наш боец

30.07.17 34
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Сегодня в зоне АТО отмечается уменьшение интенсивности боевиков со стороны российско-террористических группировок. С полуночи и до 18 часов противник дважды нарушил перемирие. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, около 16 часов, боевики из стрелкового оружия открыли огонь по нашему опорному пункту в районе Марьинки на Мариупольском направлении. В результате обстрела один украинский военный получил пулевое ранение.

На донецком направлении враг из гранатомета бил по украинским укреплениях в Зайцево.

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