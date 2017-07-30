АТО: боевики дважды нарушали перемирие

Сегодня в зоне АТО отмечается уменьшение интенсивности боевиков со стороны российско-террористических группировок. С полуночи и до 18 часов противник дважды нарушил перемирие. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, около 16 часов, боевики из стрелкового оружия открыли огонь по нашему опорному пункту в районе Марьинки на Мариупольском направлении. В результате обстрела один украинский военный получил пулевое ранение.

На донецком направлении враг из гранатомета бил по украинским укреплениях в Зайцево.