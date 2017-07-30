В 2017 году вдвое увеличилось количество пострадавших от торговли людьми

За 6 месяцев 2017 правоохранители установили и оказали помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми. Этот показатель более чем вдвое превышает статистику прошлого года. Среди пострадавших - 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Работники Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины за 6 месяцев 2017 установили 69 злоумышленников, причастных к фактам торговли людьми. В почти 100 уголовных производствах по статье 149 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам уже объявлено подозрение в совершении этих преступлений", - говорится в сообщении.

Специалисты Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБЗПТЛ), Национальной полиции Украины отмечают, что сейчас получают все большее распространение формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией. Речь идет о так называемой "трудовой" эксплуатацию. Жертвами такого вида преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, лица без определенного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан.

Проведенный сотрудниками ДБЗПТЛ Нацполиции анализ свидетельствует, что наиболее уязвимыми к преступлениям в сфере торговли людьми являются женщины в возрасте 18-26 лет, а также дети 13-18 лет и мужчины от 25-60 лет. Жертв торговли людьми чаще всего отправляют в Российскую Федерацию, Польшу, Турцию, Украину, Германию, Израиль, Грецию, Объединенные Арабские Эмираты.