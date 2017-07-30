Служба безопасности Украины сообщила о возвращении из плена боевиков "ЛНР" судьи Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко. По данным спецслужбы, в течение девяти месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"29 июля 2017 года, при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины, на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой ЛНР - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", - говорится в сообщении.