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Видео СБУ: Из плена боевиков вернули украинского судью

<span class="label red">Видео</span> СБУ: Из плена боевиков вернули украинского судью
Виталия Руденко / Скриншот

Виталия Руденко 9 месяцев удерживали и пытали в "МГБ ЛНР"

30.07.17 47
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Служба безопасности Украины сообщила о возвращении из плена боевиков "ЛНР" судьи Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко. По данным спецслужбы, в течение девяти месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"29 июля 2017 года, при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины, на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой ЛНР - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", - говорится в сообщении.

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