В Бразилии и Таиланде задержали украинцев

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Члены преступной группировки занимались вербовкой молодых людей, которые хотели заработать "легкие" деньги за рубежом. В 2014-2016 годах организаторы отправили из Украины в Бразилию восемь человек.

Через мошенническую схему украинских граждан заставили стать международными наркокурьерами и перевозить в чемоданах кокаин из Бразилии в Таиланд. В результате украинцев задержали правоохранительные органы этих стран. Сейчас они находятся в тюрьмах, ожидая судебных приговоров.

Отметим, за перевозку, хранение и сбыт в особо крупных размерах сильнодействующих синтетических психотропных веществ в Таиланде может быть самое суровое наказание — вплоть до смертной казни.

Напомним, гибель главы наркокартеля привела к массовым беспорядкам в Мехико.