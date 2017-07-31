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Главная » Страна » В Бразилии и Таиланде задержали украинцев

В Бразилии и Таиланде задержали украинцев

В Бразилии и Таиланде задержали украинцев
Иллюстративное фото

Сейчас они находятся в тюрьмах, ожидая судебных приговоров

31.07.17 88
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Восемь граждан Украины задержаны в Бразилии и Таиланде по подозрению в торговле наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Члены преступной группировки занимались вербовкой молодых людей, которые хотели заработать "легкие" деньги за рубежом. В 2014-2016 годах организаторы отправили из Украины в Бразилию восемь человек.

Через мошенническую схему украинских граждан заставили стать международными наркокурьерами и перевозить в чемоданах кокаин из Бразилии в Таиланд. В результате украинцев задержали правоохранительные органы этих стран. Сейчас они находятся в тюрьмах, ожидая судебных приговоров.

Отметим, за перевозку, хранение и сбыт в особо крупных размерах сильнодействующих синтетических психотропных веществ в Таиланде может быть самое суровое наказание — вплоть до смертной казни.

Напомним, гибель главы наркокартеля привела к массовым беспорядкам в Мехико.

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