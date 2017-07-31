Зона АТО: боевики увеличили количество обстрелов

В штабе АТО заявляют , что вчера после 18:00 боевики существенно увеличили количество обстрелов после относительного затишья днем.

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Наиболее напряженной ситуация была на Луганском направлении, где боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. Кроме того, под минометным огнем оказались украинские опорные пункты в Крымском.



На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали наши укрепления в Зайцево и на шахте Бутовка. Вследствие этих обстрелов двое украинских военных получили ранения. Кроме того, вечером, под гранатометный обстрел попали позиции сил АТО в Майорске и Авдеевке.

На Мариупольском направлении в результате обстрела опорного пункта сил АТО получил ранения еще один украинский военный. Также из минометов калибра 82 миллиметра были обстреляны украинские позиции в Павлополе и Гнутово.



В штабе также добавили, что в результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения.

Напомним, боевики ОРЛО отпустили из плена украинского блогера Людмилу Сурженко.