В Соломенской РГА можно оформить биометрический паспорт

Сегодня, 31 июля, Центр предоставления административных услуг Соломенской РГА начинает прием документов для оформления паспорта гражданина Украины в виде ID-карты и паспорта гражданина Украины паспорта для выезда за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Соломенской РГА.

"Теперь не только в районном отделе Миграционной службы на ул. Ереванской, 25 можно сделать документы, а также и в Соломенской администрации. У нас созданы все необходимые условия для качественного предоставления услуг жителям района. Приглашаем всех желающих оформить биометрические паспорта", - сказал председатель Соломенской РГА Максим Шкуро.

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Администрация приобрела специальное оборудование с современной фототехникой, оборудованием для оцифровки подписи и сканирования отпечатков пальцев. Работники прошли специальное обучение в Соломенском РО ГУ ГМС в Киеве.

Напомним, 1 октября 2016 года в Украине начато оформление внутренних биометрических паспортов для всех граждан. Новый паспорт украинца содержит электронный бесконтактный носитель, который невозможно изменить или скопировать.