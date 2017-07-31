В киевском метро сегодня последний день действуют зеленые жетоны

Киевское метро с 1 августа переходит на синие жетоны, зеленые можно использовать до конца суток 31 июля. Об этом сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает 112 Украина.

Макогон уточнила, что обменять зеленые жетоны на синие можно уже завтра.

"Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен осуществляется либо пропорционально, либо с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть жетоны меняют только на жетоны", – отметила Макогон.

Она напомнила, что обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа. Обмен будут проводить в сервисных центрах на четырех станциях – "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Дарница» и "Политехнический институт".

"Я хочу подчеркнуть, что мы выводим жетоны из обращения. В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут", – добавила Макогон.

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Напомним, с 15 июля 2017 года проезд в столичной подземке подорожал до пяти гривен.