Завтра вступает в силу соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой

Эффективная свободная торговля с Украиной является приоритетом для министерства международной торговли Канады.

Об этом заявил спецассистент министра международной торговли Канады Марк-Андре Пурьє.

"Соглашение о свободной торговле с Украиной является приоритетом для Шампаня (министра международной торговли Канады – Ред.) и мы очень рады, что оно вступит в силу уже совсем скоро", - цитирует Пурьє "Телеграф".

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Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля прошлого года во время визита Джастина Трюдо в Киев. Оно вступает в силу 1 августа этого года. После этого Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады, в течение 7 лет приведя таможенную политику в паритет.

Напомним, Оттава подарит Киеву около 7 млн долларов.