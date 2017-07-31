Покупку до тысячи гектаров земли могут разрешить юрлицам, - Минагрополитики

Цена за гектар будет отталкиваться от расценок "черного рынка": от $1 тыс. до $2 тыс

В Минагрополитики и продовольствия Украины не исключают внесения в законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" нормы, которая даст юрлицам право покупать до 1 тыс. га земли.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

"Обсуждается возможность предоставления права покупки сельскохозяйственной земли юридическим лицам. Но это будет не больше 1 тыс. гектаров "в одни руки", и к потенциальному покупателю будут выдвигаться достаточно жесткие квалификационные требования", - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

"Норма о юрлицах появилась в ходе дискуссий с аграрными ассоциациями", - уточнил он.

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По его словам, покупать землю будут иметь право предприятия, которые вели сельскохозяйственную деятельность, минимум, последние три года. Среди их учредителей не должно быть нерезидентов Украины.

Что касается стоимости, то по мнению замминистра, цена за гектар будет отталкиваться от расценок "черного рынка": от $1 тыс. до $2 тыс.

С 2002 года в Украине действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, Гройсман рассказал, как защитит украинскую землю от продажи крупным холдингам.