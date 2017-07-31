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В Кабмине назвали приоритетные инфраструктурные проекты
Фото: finance.bigmir.net

В Кабмине назвали приоритетные инфраструктурные проекты

Региональные обсуждения проведены в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и Полтаве

31.07.17 359
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Министерство инфраструктуры Украины совместно с европейскими экспертами разработали проект Национальной транспортной стратегии – 2030. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает Европейская правда.

"Мы провели региональные обсуждения в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и Полтаве и определили приоритетные инфраструктурные проекты", – сообщил он.

В Одессе планируют реализовать три проекта: построить новую взлетно-посадочную полосу (этот проект оценивается в $150 млн), окружную одесскую трассу (стоимость – $100 млн) и бетонную дорогу Одесса-Николаев ($150 млн).

"Во Львове – создание европейской колеи со Львова, грузовой терминал с узкой на широкую колею и пассажирское сообщение Львов-Варшава. Также обсуждался проект северной объездной дороги – это составляющая проекта Гданьск-Одесса", – сообщил Довгань.

"В Харьковской области определены следующие приоритетные инфраструктурные проекты: строительство метро в Харькове (стоимость – около $370 млн), которое может быть профинансировано за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ; введение электронного билета в Харьковской области; планируется также завершение строительства в аэропорту Харькова", – добавил Довгань.

Он отметил, что получено финансирование на новый Кременчугский мост, но его проект еще дорабатывается. Начало строительства запланировано на 14 сентября.

"Уже готово ТЭО (технико-экономическое обоснование, – ред.) на Николаевский мост, ждем ответа от японского кредитного агентства JICA. Еще в этом году нам нужно разобраться с мостом-долгостроем в Запорожье", – сказал замминистра.

"Также мы обновили ТЭО по Подольско-Воскресенскому переходу, выделили на него 1,2 млрд грн, разморозили его строительство", – отметил Довгань.

Он отметил, что для восстановления сообщения по Днепру впервые за все время независимости выделены средства на ремонт шлюзов.

"Последний раз туда ступала нога инженера в 1988 году. Это критическая ситуация с точки зрения экологической безопасности, это уже не просто вопрос водного сообщения", – добавил чиновник.

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https://www.dobovo.com/ru/
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