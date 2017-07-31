В Ивано-Франковской области протестуют против "земельных махинаций депутатов"

На 503 км автодороги Н-10 Стрый – Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга жители села перекрыли дорогу.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Акция протеста проходит близ села Драгомирчаны Тисменицкого района Ивано-Франковской области.
Люди протестуют против распределения земли депутатами. По словам участников протеста, еще в прошлом году депутаты провели смену целевого назначения 21-го земельного участка, где должны быть школа и детский сад, с общественной застройки на частную, а потом разделили.
Правоохранители обращаются к водителям с просьбой временно воздержаться от поездок в этом направлении или скорректировать свой маршрут.
Напомним, земельной реформой займется рабочая группа Кабмина.