- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зона АТО: боевики увеличили количество обстрелов
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 31 июля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 31 июля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 2983
- В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 2965
- Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 887
- Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 19758
- Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4263
- Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24141
- Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 24419
- Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 21386 / 24419
- Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 5693 / 6533
- Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 4134 / 5441
- Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 2923 / 3363
- Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2265 / 19758
- К 2030 году понадобятся уже две Земли 2227 / 2537
- Враги мужчин. 5 вещей, убивающих эрекцию 2125 / 2478
- Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 159 / 24419
- Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3363
- Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 14 / 24141
- Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 11 / 21080
- К 2030 году понадобятся уже две Земли 10 / 2537
- Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 9 / 19758
- Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 7 / 6533
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.