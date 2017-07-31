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Главная » Страна » В РФ приговорили украинского пенсионера к 12 годам лишения свободы за "терроризм"

В РФ приговорили украинского пенсионера к 12 годам лишения свободы за "терроризм"

В РФ приговорили украинского пенсионера к 12 годам лишения свободы за "терроризм"
Алексей Сизонович / Фото: Медиазона

Алексей Сизонович якобы планировал устроить взрывы в Ростовской области

31.07.17 166
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Северо-кавказский окружной военный суд приговорил 61-летнего украинца Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом информирует Медиазона.

"Подсудимый признан виновным в незаконном обороте взрывчатого вещества и взрывных устройств, в незаконном въезде в Россию и в покушении на теракт (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 322 УК РФ)", –г оворится в сообщении.

Суд также назначил украинцу штраф в размере 250 тыс. рублей.

По версии следствия, бывший шахтер Сизонович планировал заложить три самодельных бомбы на вокзале железнодорожной станции Лихая в Ростовской области и две мины промышленного производства (УНМ) на цистернах с ГСМ.

До этого он якобы взрывал поезда на территории, оккупированной террористами "ЛНР", был схвачен там местными силовиками, но сумел скрыться, прыгнув в реку с моста, а через месяц попался уже российским пограничникам. Сизонович говорит, что плавать не умеет.

Украинский пенсионер был задержан российскими пограничниками во время незаконного перехода госграницы.

Сообщается, что вину шахтер якобы признал во время предварительного следствия. В последнем слове Сизонович сказал, что "признает свою вину, раскаивается и просит наказать его минимально".

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