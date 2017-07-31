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Данилюка заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Данилюка заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Александр Данилюк / Фото: tass.ru

Прокуроры расследуют покупку чиновником дорогой недвижимости и автомобиля

31.07.17 364
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Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Украины Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда столицы от 18 июля 2017 года, передает РБК-Украина.

Согласно документу, суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 по 2016 года.

Министру инкриминируется нарушение ч.1 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).

Согласно данным ГПУ, в 2010-2014 годах Данилюк возглавлял координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Украины, что соответствует правде, согласно биографии министра, обнародованной на официальном сайте Министерства финансов.

За указанный период доходы Данилюка, согласно декларации, составили  556,1 тыс. гривен. При этом, как выяснило следствие, чиновник в это время совершил дорогостоящие покупки, а именно, жилой дом площадью 290 кв.м стоимостью 2 млн гривен и  автомобиль BMW Х5.

Кроме того, в 2014 году Данилюк положил на депозитный счет в Укрсоцбанке 519,6 тыс. гривен.

В связи с этим, у следствия возникли подозрения в неуплате чиновником налогов.

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