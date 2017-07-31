Данилюка заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Украины Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда столицы от 18 июля 2017 года, передает РБК-Украина.

Согласно документу, суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 по 2016 года.

Министру инкриминируется нарушение ч.1 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).

Согласно данным ГПУ, в 2010-2014 годах Данилюк возглавлял координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Украины, что соответствует правде, согласно биографии министра, обнародованной на официальном сайте Министерства финансов.

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За указанный период доходы Данилюка, согласно декларации, составили 556,1 тыс. гривен. При этом, как выяснило следствие, чиновник в это время совершил дорогостоящие покупки, а именно, жилой дом площадью 290 кв.м стоимостью 2 млн гривен и автомобиль BMW Х5.

Кроме того, в 2014 году Данилюк положил на депозитный счет в Укрсоцбанке 519,6 тыс. гривен.

В связи с этим, у следствия возникли подозрения в неуплате чиновником налогов.