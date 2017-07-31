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Ситуация в Донбассе

Геращенко: Координатор ОБСЕ в августе посетит украинских пленных в ОРДЛО

Геращенко: Координатор ОБСЕ в августе посетит украинских пленных в ОРДЛО
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Боевики удерживают в заложниках 137 украинцев

31.07.17 45
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На сегодняшний день боевики удерживают в заложниках 137 украинцев. При этом официально они подтверждают содержание в тюрьмах только 71 человека.

Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам скайп-конференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Она также отметила, что боевики впервые официально подтвердили содержание в тюрьме Донецка журналиста Станислава Асеева.

Также она добавила, что сегодня была достигнута договоренность о посещении координатором ОБСЕ украинских заложников в ОРДЛО.

"Из важного - нам удалось добиться, что в августе координатор ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских, в частности, Игоря Козловского", - написала Геращенко.

Она добавила, что от боевиков требовали, что бы к заложникам допустили омбудсмена Валерию Лутковскую, на что был получен ответ, что тюрьмы уже посетила один народный депутат и замечаний к условиям содержания не было.

Представители ОРДО согласились исключить из списка лиц, освобождения которых они требуют, два десятка уголовных преступников, не имеющих никакого отношения к событиям в Донбассе.

Но представители ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, - "беркутовцев", причастных к убийствам активистов на Майдане, организаторов терактов в Одессе и Харькове.

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