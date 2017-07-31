Билеты с QR-кодом начнут продавать в киевском метро 2 августа

Пока – только на станции "Кловская"

2 августа КП "Киевский метрополитен" запустит пилотный проект по продаже одноразовых билетов с QR-кодом вместо жетонов. Об этом на брифинге заявила представитель столичного метро Наталья Макогон, передает Украинская правда.

"Мы об этом говорили, но в среду это уже произойдет - мы запускаем пилотный проект по переходу от жетона на билет с QR-кодом", - сказала Макогон.

Она призвала пассажиров проверить свои транспортные расходы и отказываться от жетонов.

"Если вы пользуетесь метрополитеном регулярно, хотя бы один раз в месяц или раз в полгода, то вам будет выгодно пользоваться карточкой, потому вы можете купить определенное количество поездок со скидкой, иметь одну карточку в кошельке, проверять количество поездок время от времени, а не ежедневно стоять в очереди за одним билетом", - отметила Макогон.

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Пилотный проект заработает на станции "Кловская". Здесь пассажиры смогут купить разовый билет или пополнить проездной безналичными - с помощью банковской карты.

"Это будет бумажный билет, как чек в банкомате, который затем можно приложить к турникету и пройти на станцию", - пояснила Макогон.

На других станциях билеты с QR-кодом начнут постепенно вводить до конца года.

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По словам Макогон, на сегодня 60-62% пассажиров уже отказались от жетона в пользу карточек.