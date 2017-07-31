Билеты с QR-кодом начнут продавать в киевском метро 2 августа

2 августа КП "Киевский метрополитен" запустит пилотный проект по продаже одноразовых билетов с QR-кодом вместо жетонов. Об этом на брифинге заявила представитель столичного метро Наталья Макогон, передает Украинская правда.
"Мы об этом говорили, но в среду это уже произойдет - мы запускаем пилотный проект по переходу от жетона на билет с QR-кодом", - сказала Макогон.
Она призвала пассажиров проверить свои транспортные расходы и отказываться от жетонов.
"Если вы пользуетесь метрополитеном регулярно, хотя бы один раз в месяц или раз в полгода, то вам будет выгодно пользоваться карточкой, потому вы можете купить определенное количество поездок со скидкой, иметь одну карточку в кошельке, проверять количество поездок время от времени, а не ежедневно стоять в очереди за одним билетом", - отметила Макогон.
Пилотный проект заработает на станции "Кловская". Здесь пассажиры смогут купить разовый билет или пополнить проездной безналичными - с помощью банковской карты.
"Это будет бумажный билет, как чек в банкомате, который затем можно приложить к турникету и пройти на станцию", - пояснила Макогон.
На других станциях билеты с QR-кодом начнут постепенно вводить до конца года.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве появятся еще две ветки метро
По словам Макогон, на сегодня 60-62% пассажиров уже отказались от жетона в пользу карточек.