В центре Ивано-Франковска сегодня около 13:00 расстреляли автомобиль, сообщает местное издание Фіртка.

В авто находился местный бизнесмен Игорь Гербин, которого с ранением забрала скорая медицинская помощь.

Как сообщил заместитель начальника главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Игорь Бабюк, выстрелы были осуществлены когда предприниматель садился в авто по улице Шеремета, где находится его магазин.

Преступник сделал 6-7 выстрелов.

Пострадавший доставлен в областную клиническую больницу Ивано-Франковской области с ранением в туловище и предплечья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полиции рассказали подробности стрельбы в Днипре

Стрелка зафиксировали камеры наблюдения. Его личность уже удалось установить. Проводятся мероприятия по его поимке. Полиция уже нашла автомобиль, на котором бежал стрелок