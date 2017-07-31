В киевском метро прокомментировали возможность круглосуточного режима

Киевский метрополитен не имеет технической возможности работать в круглосуточном режиме. Об этом заявила пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает Укринформ.
"Наше метро круглосуточно работать не будет, потому что ночью у нас довольно короткое окно для проведения технических работ. В крайних случаях, таких как "Евровидение", Новый год и в определенные даты, когда есть необходимость продления работы метрополитена, мы открыты. Экономически это абсолютно убыточно, потому что пассажиропотока в это время нет. В круглосуточном режиме работать нет никакой технической возможности", – сказала Макогон.
Напомним, 2 августа КП "Киевский метрополитен" запустит пилотный проект по продаже одноразовых билетов с QR-кодом вместо жетонов.