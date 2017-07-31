Киберполиция поймала мошенников, выманивших у украинцев 1 млн грн

Киберполиция разоблачила преступную группу, которая обманула более 150 граждан на сумму более 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники киберполиции установили: преступная группа состояла из двух человек - жителя города Киева и Днипра. С декабря 2016 года они зарегистрировали 23 интернет-ресурса, на которых размещали объявления о продаже компьютерной техники и телефонов. При этом обязательным условием договора купли-продажи была 100% оплата на заранее подготовленные злоумышленниками карточные счета", - говорится в сообщении.

Каждый из интернет-магазинов работал не более семи дней. При этом, профессиональное оформление сайтов с указанием полных технических характеристик товара, а также имитированные злоумышленниками положительных отзывов от клиентов, не вызывали сомнения у покупателей в добросовестности процедуры приобретения товаров.

"По месту жительства злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски, откуда изъяли компьютерную технику, жесткие диски, деньги, а также черновые записи. Кроме того, изъяты платежные карты и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали в преступной схеме", - сообщили в Киберполиции.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения всем участникам преступной группы. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.