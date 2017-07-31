В Украине начали штрафовать водителей нерастаможенных авто

Высший административный суд Киева вынес первое окончательное решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами. Ему назначили штраф в 420 тысяч грн, а машину конфисковали, сообщает OpenDataBot

Рассмотрение этого дела прошло все судебные инстанции, а значит, окончательное решение можно считать прецедентом, на который будут ориентироваться и другие судьи.

Согласно материалам дела, 17 марта 2015 года гражданин Азербайджана ввез на территорию Украины автомобиль Ford Tourneo в режиме временного ввоза до одного года. Через год было установлено, что этим автомобилем управлял гражданин Украины. При нем была доверенность на право использования транспортного средства на территории Украины.

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Высший суд постановил, что гражданин Украины обязан уплатить 420 тыс грн – 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.

"Закон прямо не запрещает езду на автомобиле с иностранной регистрацией, но все схемы ввоза таких транспортных средств являются серыми", - отмечает адвокат Максим Лазарев.

По его словам, в последнее время появилась катастрофическая судебная практика в отношении владельцев таких авто.

"Например, в решении Киевского апелляционного административного суда штраф за такое нарушение составил более 1,6 млн грн (300% необходимых к уплате в законном порядке таможенных платежей)", - отметил он.

Компании, которые занимаются так называемой "продажей" нерастаможенных автомобилей, уверяют клиентов, что те становятся владельцами автомобилей. Тем не менее, факт передачи денег, как и переход права собственности на машину нигде не регистрируется.

На деле покупатель получает автомобиль и доверенность. То есть, юридически "покупатель" не имеет к автомобилю никакого отношения.

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Лазарев отмечает, что если водителя автомобиля на иностранных номерах задерживает полиция, ему необходимо объяснить, что он только управляет данным транспортным средством на таких-то условиях и показать документы, подтверждающие это. Если водитель будет доказывать, что это его автомобиль, полицейский может вызвать представителя таможенной службы, который будет вынужден составить протокол о нарушении таможенного кодекса.