Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украине начали штрафовать водителей нерастаможенных авто

В Украине начали штрафовать водителей нерастаможенных авто

В Украине начали штрафовать водителей нерастаможенных авто
Фото: depo.ua

Первое окончательное решение вынес Высший административный суд Киева

31.07.17 163
000

Высший административный суд Киева вынес первое окончательное решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами. Ему назначили штраф в 420 тысяч грн, а машину конфисковали, сообщает OpenDataBot

Рассмотрение этого дела прошло все судебные инстанции, а значит, окончательное решение можно считать прецедентом, на который будут ориентироваться и другие судьи.

Согласно материалам дела, 17 марта 2015 года гражданин Азербайджана ввез на территорию Украины автомобиль Ford Tourneo в режиме временного ввоза до одного года. Через год было установлено, что этим автомобилем управлял гражданин Украины. При нем была доверенность на право использования транспортного средства на территории Украины.

Высший суд постановил, что гражданин Украины обязан уплатить 420 тыс грн – 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.

"Закон прямо не запрещает езду на автомобиле с иностранной регистрацией, но все схемы ввоза таких транспортных средств являются серыми", - отмечает адвокат Максим Лазарев.

По его словам, в последнее время появилась катастрофическая судебная практика в отношении владельцев таких авто.

"Например, в решении Киевского апелляционного административного суда штраф за такое нарушение составил более 1,6 млн грн (300% необходимых к уплате в законном порядке таможенных платежей)", - отметил он.

Компании, которые занимаются так называемой "продажей" нерастаможенных автомобилей, уверяют клиентов, что те становятся владельцами автомобилей. Тем не менее, факт передачи денег, как и переход права собственности на машину нигде не регистрируется.

На деле покупатель получает автомобиль и доверенность. То есть, юридически "покупатель" не имеет к автомобилю никакого отношения.

Лазарев отмечает, что если водителя автомобиля на иностранных номерах задерживает полиция, ему необходимо объяснить, что он только управляет данным транспортным средством на таких-то условиях и показать документы, подтверждающие это. Если водитель будет доказывать, что это его автомобиль, полицейский может вызвать представителя таможенной службы, который будет вынужден составить протокол о нарушении таможенного кодекса.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Продюсер Майкла Джексона отсудил 9,5 млн долларов у наследников певцаОпределились новые лица украинского правосудияНасирову объявлено окончательное подозрение

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3014
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3016
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 891
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 19940
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4350
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24328
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 25788
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 22236 / 25788
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 6050 / 6996
  3. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 4173 / 5500
  4. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 2930 / 3377
  5. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2409 / 19940
  6. К 2030 году понадобятся уже две Земли 2241 / 2556
  7. Враги мужчин. 5 вещей, убивающих эрекцию 2196 / 2597
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 161 / 25788
  2. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3377
  3. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 14 / 24328
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 11 / 21102
  5. К 2030 году понадобятся уже две Земли 10 / 2556
  6. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 10 / 6996
  7. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 9 / 19940
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.