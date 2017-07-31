Климкин посоветовал снять "розовые очки" международным компаниям, сотрудничающим с РФ

Инцидент с турбинами Siemens стал испытанием для общей политики санкций в отношении России

Глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал Siemens и другим концернам, которые сотрудничают с российскими предприятиями, быть осторожными.

Об этом он написал в статье для немецкого издания Die Welt, передает Европейская правда.

Глава МИД Украины считает, что инцидент с турбинами Siemens стал испытанием для общей политики санкций в отношении России.

"Сейчас пора снять розовые очки и посмотреть в глаза реальности: именно политика относительно Крыма представляет собой слабое место мировой дипломатии", - написал он.

Климкин добавил, что афера с поставкой турбин Siemens в оккупированный Крым показала, что компании, которые ведут дела с российским бизнесом, должны быть очень осторожны.

"Между тем позволю себе совет Siemens и другим концернам, которые прибегают к бизнесу с российскими предприятиями: пожав им руки, не забудьте после того посчитать свои пальцы", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.