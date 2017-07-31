Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Климкин посоветовал снять "розовые очки" международным компаниям, сотрудничающим с РФ

Климкин посоветовал снять "розовые очки" международным компаниям, сотрудничающим с РФ

Климкин посоветовал снять "розовые очки" международным компаниям, сотрудничающим с РФ
Павел Климкин / Фото: twitter.com/pavloklimkin

Инцидент с турбинами Siemens стал испытанием для общей политики санкций в отношении России

31.07.17 114
000

Глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал Siemens и другим концернам, которые сотрудничают с российскими предприятиями, быть осторожными.

Об этом он написал в статье для немецкого издания Die Welt, передает Европейская правда.

Глава МИД Украины считает, что инцидент с турбинами Siemens стал испытанием для общей политики санкций в отношении России.

"Сейчас пора снять розовые очки и посмотреть в глаза реальности: именно политика относительно Крыма представляет собой слабое место мировой дипломатии", - написал он.

Климкин добавил, что афера с поставкой турбин Siemens в оккупированный Крым показала, что компании, которые ведут дела с российским бизнесом, должны быть очень осторожны.

"Между тем позволю себе совет Siemens и другим концернам, которые прибегают к бизнесу с российскими предприятиями: пожав им руки, не забудьте после того посчитать свои пальцы", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В России признали поставку турбин Siemens в оккупированный Крым, - СМИОкончательного решения по усилению санкций против РФ у ЕС еще нетВ Евросоюзе одобрили новые санкции против России из-за скандала с Siemens

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3014
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3015
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 891
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 19940
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4350
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24327
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 25775
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 22236 / 25775
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 6050 / 6994
  3. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 4173 / 5500
  4. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 2930 / 3377
  5. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2409 / 19940
  6. К 2030 году понадобятся уже две Земли 2241 / 2556
  7. Враги мужчин. 5 вещей, убивающих эрекцию 2196 / 2597
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 161 / 25775
  2. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3377
  3. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 14 / 24327
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 11 / 21102
  5. К 2030 году понадобятся уже две Земли 10 / 2556
  6. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 10 / 6994
  7. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 9 / 19940
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.