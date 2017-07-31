Трамп вот-вот подпишет закон о санкциях против РФ, - Пенс

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет принятый Конгрессом закон об усилении санкций против России. Об этом сообщил в Twitter вице-президент США Майк Пенс, который сегодня прибыл с официальным визитом в Эстонию.

"В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон об усилении и кодификации санкций США против России", – написал он.

Также Пенс прокомментировал недавнее решение Кремля выслать американских дипломатов.

"Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не приведут к сдерживанию обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций", – отметил Пенс.

Напомним, 28 июля американский Сенат подавляющим числом голосов поддержал законопроект о введении новых антироссийских санкций. Ранее документ поддержала Палата представителей.