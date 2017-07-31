АТО: боевики трижды нарушали перемирие

В зоне АТО, в течение сегодняшнего дня, активность российско-террористических группировок была не значительной. По своей привычной тактике, боевики минимизировали количество обстрелов в светлое время суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С полуночи и до 18 часов зафиксировано 3 случая нарушения перемирия.

Около часа ночи из стрелкового оружия преступники открывали огонь по украинским укреплениям вблизи Попасной и Новоалександровки на Луганском направлении.

А в 12.45 бандформирования ударили из гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту сил АТО в Новотошковском. В результате обстрела один украинский защитник был ранен, двое других получили боевые травмы.