Посол Франции: Нынешняя ситуация в Донбассе более чем тревожная

Ситуация в Донбассе остается более чем тревожной. Об этом рассказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина.

По словам Дюмон, по определенным пунктам прогресс есть, однако в целом ситуация тревожная.

"По определенным пунктам прогресс есть. К сожалению, эффект достигнутых подвижек эпизодически подрывается той нестабильностью и шаткостью, которая характеризует сегодня ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в Донбассе. В частности, последние несколько дней были отмечены возобновлением интенсивности боевых столкновений на линии соприкосновения, снова погибли люди. Нынешняя ситуация более чем тревожная, и мы решительно осуждаем эти проявления насилия, а также бомбардировки, от которых пострадали жители Авдеевки и Красногоровки", - подчеркнула посол.

Она отметила, что минские договоренности представляются Франции как единственный возможный путь решения конфликта в Донбассе.