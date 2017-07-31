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Посол Франции: Нынешняя ситуация в Донбассе более чем тревожная

Посол Франции: Нынешняя ситуация в Донбассе более чем тревожная
Изабель Дюмон / Фото: dnepr.info

Незначительный прогресс заметен только по определенным пунктам

31.07.17 84
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Ситуация в Донбассе остается более чем тревожной. Об этом рассказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина.

По словам Дюмон, по определенным пунктам прогресс есть, однако в целом ситуация тревожная.

"По определенным пунктам прогресс есть. К сожалению, эффект достигнутых подвижек эпизодически подрывается той нестабильностью и шаткостью, которая характеризует сегодня ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в Донбассе. В частности, последние несколько дней были отмечены возобновлением интенсивности боевых столкновений на линии соприкосновения, снова погибли люди. Нынешняя ситуация более чем тревожная, и мы решительно осуждаем эти проявления насилия, а также бомбардировки, от которых пострадали жители Авдеевки и Красногоровки", - подчеркнула посол.

Она отметила, что минские договоренности представляются Франции как единственный возможный путь решения конфликта в Донбассе.

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