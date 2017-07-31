В Киеве временно запретили проводить продовольственные ярмарки

Киевская городская государственная администрация временно запретила проведение продовольственных ярмарок из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В связи с повышением температуры воздуха и с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей, в столице принято решение прекратить проведение ярмарок с 1 по 6 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сообщению синоптиков в столице на период с 1 по 6 августа прогнозируется повышение температуры до 34°С.