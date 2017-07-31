Украина осудила действия Мадуро

В МИД напомнили, что Венесуэла в свое время не поддержала территориальную целостность Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность ситуацией в Венесуэле и осуждает попытки правительства страны узурпировать власть. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Украина обеспокоена ростом политического противостояния и насилия в Венесуэле на фоне углубления экономического и продовольственного кризиса. Мы решительно осуждаем попытки правительства Венесуэлы узурпировать власть, нарушая основные демократические права и свободы своих граждан, включая право на мирные собрания и свободное волеизъявление", - отмечается в заявлении.

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В МИД напомнили, что это уже первый раз, когда Венесуэла демонстрирует неуважение к демократическим нормам и принципам международного права.

"В свое время Венесуэла не поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины во время голосования важных для Украины и всего цивилизованного мира резолюций ГА ООН", - сказано в сообщении.

В ведомстве резюмировали, что Украина поддерживает усилия мирового сообщества по разрешению кризиса в Венесуэле, в частности путем проведения свободных и демократических выборов.

Напомним, жертвами протестов в Венесуэле, которые проходят в последние дни на фоне выборов в Конституционную ассамбелю страны, стали 16 человек.