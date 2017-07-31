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Главная » Страна » Глава МИД ФРГ считает новые санкции США против РФ "противозаконными"

Глава МИД ФРГ считает новые санкции США против РФ "противозаконными"

Глава МИД ФРГ считает новые санкции США против РФ "противозаконными"
Зигмар Габриэль / Фото: nahnews.com.ua

Зигмар Габриэль надеется, что Трамп не подпишет принятый Конгрессом закон

31.07.17 298
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что президент США Дональд Трамп не подпишет закон об усилении санкций против РФ в том виде, в котором они были одобрены обеими палатами американского Конгресса.

Об этом Габриэль заявил в понедельник, 31 июля, выступая в Бельгии, где принимал участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в Первой мировой войне, передает DW.

Немецкий министр назвал принятые американским законодателями санкции "противозаконными". Он обвинил Вашингтон в том, что тот путает экономические и политические интересы.

По мнению Габриэля, Трамп еще "имеет возможность обсудить с нами эти санкции в плоскости европейских интересов".

"Мы как европейцы делаем ставку на то, что здесь (в вопросе санкций против РФ, - ред.) никто не будет действовать вопреки европейским интересам", - заявил Габриэль.

Напомним, 28 июля американский Сенат подавляющим числом голосов поддержал законопроект о введении новых антироссийских санкций. Ранее документ поддержала Палата представителей.

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