Глава МИД ФРГ считает новые санкции США против РФ "противозаконными"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что президент США Дональд Трамп не подпишет закон об усилении санкций против РФ в том виде, в котором они были одобрены обеими палатами американского Конгресса.

Об этом Габриэль заявил в понедельник, 31 июля, выступая в Бельгии, где принимал участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в Первой мировой войне, передает DW.

Немецкий министр назвал принятые американским законодателями санкции "противозаконными". Он обвинил Вашингтон в том, что тот путает экономические и политические интересы.

По мнению Габриэля, Трамп еще "имеет возможность обсудить с нами эти санкции в плоскости европейских интересов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия пригрозила США ответными мерами на санкции против России

"Мы как европейцы делаем ставку на то, что здесь (в вопросе санкций против РФ, - ред.) никто не будет действовать вопреки европейским интересам", - заявил Габриэль.

Напомним, 28 июля американский Сенат подавляющим числом голосов поддержал законопроект о введении новых антироссийских санкций. Ранее документ поддержала Палата представителей.