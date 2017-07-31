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Главная » Страна » МИД отреагировал на упрощение процедуры получения гражданства РФ для украинцев

МИД отреагировал на упрощение процедуры получения гражданства РФ для украинцев

МИД отреагировал на упрощение процедуры получения гражданства РФ для украинцев
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

"Нотариальный" отказ от гражданства Украины ничтожен по своей сути и содержанию

31.07.17 338
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В МИД Украины считают одобрение российским руководством закона, который упрощает порядок получения украинцами гражданства РФ, свидетельством полного пренебрежения государством-агрессором международного права и призывают граждан не поддаваться на подобные провокации.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.

"В этой связи отмечаем, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально удостоверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожны по своей сути и содержанию. Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, есть соответствующий указ Президента Украины", - говорится в сообщении.

Принятие соответствующе закона в РФ в МИД Украины расценивают как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок, объединенных в один закон по вопросам гражданства.

В частности, депутаты Госдумы поддержали поправку об упрощенном получении украинцами гражданства РФ на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины. Поправка не предусматривает публичного отказа от украинского гражданства, отказ оформляется только документально.

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