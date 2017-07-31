МИД отреагировал на упрощение процедуры получения гражданства РФ для украинцев

"Нотариальный" отказ от гражданства Украины ничтожен по своей сути и содержанию

В МИД Украины считают одобрение российским руководством закона, который упрощает порядок получения украинцами гражданства РФ, свидетельством полного пренебрежения государством-агрессором международного права и призывают граждан не поддаваться на подобные провокации.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.

"В этой связи отмечаем, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально удостоверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожны по своей сути и содержанию. Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, есть соответствующий указ Президента Украины", - говорится в сообщении.

Принятие соответствующе закона в РФ в МИД Украины расценивают как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок, объединенных в один закон по вопросам гражданства.

В частности, депутаты Госдумы поддержали поправку об упрощенном получении украинцами гражданства РФ на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины. Поправка не предусматривает публичного отказа от украинского гражданства, отказ оформляется только документально.