Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Данилюк сообщил, что подозрение в уклонении от уплаты налогов не получал

Данилюк сообщил, что подозрение в уклонении от уплаты налогов не получал

Данилюк сообщил, что подозрение в уклонении от уплаты налогов не получал
Александр Данилюк / Фото: tass.ru

Министр сейчас в отпуске и не намерен его прерывать

31.07.17 29
000

Министр финансов Украины Александр Данилюк не получал от Генеральной прокуратуры подозрение в уклонении от уплаты налогов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Никакого подозрения или каких-либо других официальных документов от ГПУ или других органов я не получал и о своем якобы уклонении от уплаты налогов узнал из прессы", - отметил Данилюк.

Он также подчеркнул, что уплатил налоги со всех заработанных средств. Данилюк добавил, что купил дом летом 2010 года, когда еще работал в Лондоне.

Кроме того, он не намерен прерывать отпуск после информации о подозрении в неуплате налогов.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Украины Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

Согласно данным ГПУ, в 2010-2014 годах Данилюк возглавлял координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Украины. За указанный период доходы Данилюка, согласно декларации, составили  556,1 тыс. гривен. При этом, как выяснило следствие, чиновник в это время совершил дорогостоящие покупки, а именно, жилой дом площадью 290 кв.м стоимостью 2 млн гривен и  автомобиль BMW Х5. Кроме того, в 2014 году Данилюк положил на депозитный счет в Укрсоцбанке 519,6 тыс. гривен.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Данилюка заподозрили в уклонении от уплаты налоговЛуценко оценил сумму арестованного имущества Клименко в 6 млрд грнГПУ ведет расследование уголовных правонарушений руководства НАБУ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3047
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3056
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 896
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 20127
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4432
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24487
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 27362
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 24052 / 27362
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 6603 / 7474
  3. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 4243 / 5541
  4. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 2945 / 3387
  5. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2635 / 20127
  6. Враги мужчин. 5 вещей, убивающих эрекцию 2331 / 2710
  7. К 2030 году понадобятся уже две Земли 2262 / 2571
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 178 / 27362
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 15 / 24487
  3. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3387
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 11 / 21125
  5. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 10 / 7474
  6. К 2030 году понадобятся уже две Земли 10 / 2571
  7. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 9 / 20127
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.