Данилюк сообщил, что подозрение в уклонении от уплаты налогов не получал

Министр сейчас в отпуске и не намерен его прерывать

Министр финансов Украины Александр Данилюк не получал от Генеральной прокуратуры подозрение в уклонении от уплаты налогов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Никакого подозрения или каких-либо других официальных документов от ГПУ или других органов я не получал и о своем якобы уклонении от уплаты налогов узнал из прессы", - отметил Данилюк.

Он также подчеркнул, что уплатил налоги со всех заработанных средств. Данилюк добавил, что купил дом летом 2010 года, когда еще работал в Лондоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко оценил сумму арестованного имущества Клименко в 6 млрд грн

Кроме того, он не намерен прерывать отпуск после информации о подозрении в неуплате налогов.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Украины Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

Согласно данным ГПУ, в 2010-2014 годах Данилюк возглавлял координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Украины. За указанный период доходы Данилюка, согласно декларации, составили 556,1 тыс. гривен. При этом, как выяснило следствие, чиновник в это время совершил дорогостоящие покупки, а именно, жилой дом площадью 290 кв.м стоимостью 2 млн гривен и автомобиль BMW Х5. Кроме того, в 2014 году Данилюк положил на депозитный счет в Укрсоцбанке 519,6 тыс. гривен.