В зоне АТО совершил самоубийство нацгвардеец

Военнослужащему было 19 лет

Поздно вечером 30 июля 19-летний военнослужащий Национальной гвардии совершил самоубийство в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Боец служил в воинской части №3029, которая дислоцируется в Запорожье, а в момент инцидента находился в зоне АТО.

"По словам сослуживцев, военнослужащий имел спокойный характер, никаких конфликтов с родственниками или коллегами у него не было. Предварительная версия - самоубийство", - сказано в сообщении.

Агентство УНИАН со ссылкой военный комиссариат Запорожской области пишет, что 19-летний военнослужащий Нацгвардии застрелился после вечернего построения. Он надел новую форму и застрелился из автомата.

Также агентство со ссылкой на его сослуживцев сообщает, что погибший состоял в группе "Синих китов" - сообщества потенциальных самоубийц в социальных сетях.