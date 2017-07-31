Внедрение услуги по переносу мобильных номеров снова переносится

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) отменил торги на закупку услуг по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) из-за длительных судебных разбирательств между компаниями, которые в свое время участвовали в тендере на внедрение услуги по переносу номеров.

Соответствующее решение было принято 31 июля 2017 года на заседании комитета по конкурсным торгам УГЦР, сообщает УНИАН.

"Наше заседание Комитета по конкурсным торгам обусловлено длительной неопределенностью вокруг процесса внедрения переноса номеров в Украине. Еще в апреле 2016 года УГЦР добровольно согласился выполнить решение Антимонопольного комитета (УГЦР отменил результаты январского тендера по внедрению MNP, как того требовало решение Антимонопольного комитета Украины от 18 марта, и по итогам повторных торгов в конце апреля выбрал победителем IT-компанию Эс Ай Центр)", - сказал исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

По его словам, в январе 2017 года УГЦР получил судебное решение, на основании которого был заключен договор с компанией Эс Ай Центр.

"Несколько месяцев мы интенсивно работали над реализацией этого договора по внедрению MNP, были привлечены все мобильные операторы, коллеги из государственных органов. Однако уже в апреле постановлением Высшего хозяйственного суда Украины было отменено решение других судебных инстанций в части заключения договора с компанией Эс Ай Центр, а затем и постановлением Высшего административного суда Украины были отменены предыдущие решения судебных инстанций, и отменено решение Антимонопольного комитета на основании, что компания Эс Ай Центр была определена победителем", - сказал Гулько.

Он подчеркнул, что судебные решения вернули УГЦР "в нулевую точку" в процессе внедрения MNP.

"Решения высших судов поставили нас в сложную ситуацию, а если по сути, вернули в нулевую точку. Закон Украины об осуществлении государственных закупок больше года как утратил силу. Сегодня абсолютно новый закон о публичных закупках. Кроме того, документации конкурсных торгов по осуществлению услуг о внедрении MNP до 30 июня 2016 года уже больше года. И, кроме того, по нормам старого закона мы должны заключить договор с победителем торгов в течение 30 дней со дня акцепта, а учитывая решение высших судов и то, что акцепт с Диалинк (25 января 2016 года IT-компания Диалинк была признана победителем в тендере по внедрению MNP) был проведен еще в январе 2016 года, опять-таки, этот срок уже прошел", - сказал Гулько.

По словам исполнительного директора, в других судебных инстанциях находятся еще несколько судебных дел, и одним из них является иск компании Диалинк в части обязательств заключить договор с УГЦР.

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"Мы всегда говорили о том, что мы готовы выполнить любое законное решение суда. Однако, к сожалению, этот суд уже дважды откладывался. То есть перспективы получить какое-то новое решение суда неопределенные", - сказал он.

Гулько отметил, что такая ситуация неприемлема для государственной организации, на которую была возложена обязанность по внедрению MNP.

"На сегодняшний день у нас нет ни одного победителя и фактически не с кем работать. Поэтому было принято решение об отмене торгов по внедрению услуги переноса номеров, которую мы начали еще в 2015 году", - сказал он.

На голосование был поставлен вопрос об отмене торгов на закупку услуг по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора. "Решение принято единогласно", - сказал Гулько.