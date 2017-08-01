Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото Датские ученые придумали, как делать чипсы из медуз

Фото Датские ученые придумали, как делать чипсы из медуз

<span class="label red">Фото</span> Датские ученые придумали, как делать чипсы из медуз
Фото: Anders Boe/SDU

Производственный процесс занимает несколько дней

01.08.17 26
000

Ученые из Дании нашли способ делать чипсы из медуз. О технологии они рассказали в журнале The International Journal of Gastronomy and Food Science, пишет Газета.ru.

Новая технология основана на вымачивании медуз в спирте, который позволяет быстро избавиться от воды.

"За несколько дней спирт замещает воду в медузах. Когда он испаряется, они полностью высыхают", – пояснила гастрофизик Мие Педерсен.

Она решила взглянуть на медуз не как на животных, а как на разновидность геля, который по-разному ведет себя в разных жидкостях.

Такой способ обработки не только сделает их более привлекательными для жителей западных стран, но и позволит заметно ускорить производство продукции из медуз в Азии, где ежегодно производятся тонны сушеных медуз. Процесс высушивания при этом отнимает 30–40 дней, в нем используются поваренная соль и квасцы.

Конечный продукт напоминает картофельные чипсы и, как отмечает Педерсен, их вкус и внешний вид определенно имеют гастрономический потенциал.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Длинный рабочий день ведет к развитию аритмии, – ученыеТри чашки кофе в день могут продлить жизнь, – ученыеЛюди с высоким IQ живут дольше, – ученые

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3061
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3079
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 898
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 20200
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4471
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24560
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 27852
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 9001 / 27852
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 6816 / 7603
  3. Эдита Пьеха празднует свое 80-летие 1195 / 1326
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 1151 / 20200
  5. В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины 1139 / 1333
  6. В Соломенской РГА можно оформить биометрический паспорт 1112 / 1183
  7. Земля обетованная. Как фермеры становятся заложниками любимой игры чиновников 1053 / 1220
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 67 / 27852
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 11 / 7603
  3. В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины 8 / 1333
  4. В Соломенской РГА можно оформить биометрический паспорт 7 / 1183
  5. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 6 / 20200
  6. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 6 / 5404
  7. Путин объединил Фонд национального благосостояния с Резервным 5 / 724
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.