Ученые из Дании нашли способ делать чипсы из медуз. О технологии они рассказали в журнале The International Journal of Gastronomy and Food Science, пишет Газета.ru.

Новая технология основана на вымачивании медуз в спирте, который позволяет быстро избавиться от воды.

"За несколько дней спирт замещает воду в медузах. Когда он испаряется, они полностью высыхают", – пояснила гастрофизик Мие Педерсен.

Она решила взглянуть на медуз не как на животных, а как на разновидность геля, который по-разному ведет себя в разных жидкостях.

Такой способ обработки не только сделает их более привлекательными для жителей западных стран, но и позволит заметно ускорить производство продукции из медуз в Азии, где ежегодно производятся тонны сушеных медуз. Процесс высушивания при этом отнимает 30–40 дней, в нем используются поваренная соль и квасцы.

Конечный продукт напоминает картофельные чипсы и, как отмечает Педерсен, их вкус и внешний вид определенно имеют гастрономический потенциал.