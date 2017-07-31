СМИ: Пентагон и Госдеп разработали план поставок оружия в Украину

Позиция Трампа по этому вопросу пока неизвестна

Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок в Украину противотанковых ракет и другого оружия. Сейчас ожидается его одобрение Белым домом. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"По словам американских военных чиновников и дипломатов, оборонительное оружие предназначено для сдерживания агрессивных действий Москвы, которая предоставила танки и другое тяжелое вооружение боевикам", - пишет издание.

Источник из Администрации Трампа сообщил, что решение по вооружению еще не было принято и это обсуждалось на встрече в Белом доме. По словам источника, Дональд Трамп еще не проинформирован о плане и его позиция неизвестна.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставки оружия Украине, чтобы помочь ей в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки американского оружия в Украину будут провоцировать напряженность на разделительной линии и "отдалят" момент решения конфликта в Донбассе.