В зоне АТО пострадали пятеро бойцов

За прошедшие сутки в зоне АТО террористы 18 раз обстреляли украинские позиции.
Как сообщает пресс-центр АТО, на Луганском направлении боевики из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям вблизи Крымского.
На Донецком направлении в районе Авдеевки террористы применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
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На Мариупольском направлении из гранатометов были обстреляны укрепления сил АТО у Павлополя и Широкино.
За прошедшие сутки один украинский военный был ранен, четверо получили боевые травмы.
Напомним, Трамп надеется на изменение поведения России в Украине.