Новая почта повысила тарифы на услуги доставки

С сегодняшнего дня Новая почта ввела новые тарифы на услуги доставки по Украине.

Об этом говорится в сообщении компании.

В среднем на 2-5 грн меняются тарифы на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 кг и от 20 до 30 кг. Также обновлен размер доплаты за адресную доставку документов и посылок - в зависимости от веса отправления она изменится на 5-20 грн.

Кроме того, изменилась стоимость услуги поднятия на этаж грузов весом более 30 кг.

"Изменения обусловлены ростом необходимых инвестиций в логистическую инфраструктуру компании и разработку новых сервисов и продуктов, которые позволят усовершенствовать качество обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем компания внедрила новый подход к тарификации хранения отправлений в отделении и переадресации.

В частности введены градация веса отправлений для переадресации между отделениями, распределение тарифа на хранение посылок и грузов, а также изменены расценки на эти дополнительные услуги.

Напомним, Укрпочта снизила тарифы на свои услуги в сельских регионах.