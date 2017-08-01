Вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой официально вступает в силу с 1 августа. Отныне Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта, напоминает Укринформ.

"Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу соглашения о свободной торговле", – сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Соглашение с 1 августа отменяет 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаду. Для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок. Отдельные разделы документа защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение было подписано 11 июля прошлого года во время визита Джастина Трюдо в Киев.

В министерстве экономического развития и торговли Украины прогнозируют, что в краткосрочной перспективе выгоду от соглашения о ЗСТ с Канадой получат украинские производители подсолнечного масла, кондитерских изделий, алкогольных напитков и пива, соков, одежды, керамики, украинские металлургические и химические комбинаты.

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Вместе с тем, чиновники посчитали, что отмена Украиной пошлины на канадские товары приведет к потерям для госбюджета на $1,2 млн в первый год действия соглашения, однако ожидают, что впоследствии это компенсируется за счет увеличения иностранных инвестиций. По прогнозам правительства, благодаря либерализации торговли с Канадой Украина может получить 3,5 процента прироста экспорта. В украинском правительстве надеются, что благодаря этой зоне свободной торговли в Украине ежегодно будут создавать до 600 новых рабочих мест.