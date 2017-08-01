Украинца, который вслепую посадил самолет в Стамбуле, зовут летать в Москву

"Александр, то, что вы сделали, - вне политики"

Россия пригласила к себе украинского летчика Александра Акопова, который посадил поврежденный самолет в аэропорту Стамбула.

Об этом написал МИД России на своей странице в Facebook.

"Александр, то, что вы сделали, - вне политики. Спасибо вам за профессионализм! Если и дальше вас будут критиковать на родине, приезжайте - всегда вам рады", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, который героически посадил поврежденный самолет в Стамбуле, подвергся резкой критике в Интернете за якобы симпатии к России.

Поводом для этого стала фотография в профиле Акопова в Facebook - изображение представляет собой коллаж из фотографий министра иностранных дел России Сергея Лаврова и летчика Акопова.

Напомним, в Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет.