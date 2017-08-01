Катар подал жалобу в ВТО

Катар подал жалобу во Всемирную торговую организацию из-за экономической блокады со стороны стран-соседей.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на AFP, жалоба была подана против стран, которые совершили "незаконную блокаду".
"Произвольные меры, принимаемые странами, являются явным нарушением положений и конвенций международного торгового права", - заявили в катарском ведомстве.
В ведомстве также добавили, что в жалобе говорится о нарушении странами Персидского залива основных законов и конвенций ВТО в сфере торговли товарами и услугами, связанными с интеллектуальной собственностью.
Напомним, Тиллерсон не смог убедить арабские страны снять блокаду Катара.