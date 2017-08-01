От пожаров в Украине погибли 969 человек

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"В целом на протяжении недели (с 24 по 30 июля) в результате пожаров в Украине погибло 8 человек. В то же время, с начала года число жертв составляет составляет 969 человек", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в стране возникло 185 пожаров, в результате которых 2 человека погибли, а еще 5 - пострадали.

По данным ГСЧС, зачастую жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые "оказались в сложных жизненных условиях".

В ГСЧС подчеркнули, что гражданам крайне необходимо придерживаться правил пожарной безопасности: не курить в постели; следить за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставлять включенными электроприборы; не оставлять детей без присмотра и не разрешать им играть со спичками; стараться избегать перегрузки электрических сетей и не включать одновременно бытовые электроприборы большой мощности.

Напомним, в Киеве горело Лукьяновское СИЗО.