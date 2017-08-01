В мэрии Запорожья проводит обыски СБУ

Что именно инкриминируют чиновникам мэрии и что ищут в здании, пока не сообщается

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области с утра 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья. Об этом сообщает Радио Свобода.

Факт обысков подтвердил представитель управления СБУ в регионе Сергей Левченко.

В то же время в ведомстве пока не сообщают, что именно инкриминируют чиновникам мэрии и что ищут в здании.

"Действительно мы, СБУ, проводим обыски в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия", – сообщил Левченко.

В связи с отсутствием на рабочем месте городского головы Владимира Буряка постановление об обысках представителями ведомства было вручено одному из его заместителей.

Ранее сообщалось, что председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявил о подготовке захвата государственной власти в регионе.