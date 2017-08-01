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Главная » Страна » Киявляне получат от 130 до 300 гривен соцпомощи

Киявляне получат от 130 до 300 гривен соцпомощи

Киявляне получат от 130 до 300 гривен соцпомощи
Иллюстративное фото

Выплаты приурочены ко Дню независимости

01.08.17 171
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Ко Дню Независимости Украины социально незащищенные категории киевлян получат единовременную адресную помощь.

Об этом говорится на сайте КГГА.

В числе тех, кто получат соцпомощь, также переселенцы, которые находятся на учете и фактически проживают в столице.

Согласно распоряжению КГГА, 300 грн получат те, кто получают пенсии по случаю потери кормильца на детей-сирот, потерявших обоих родителей.

По 250 грн получат киевляне, члены семей лиц, участников Майдана, которым посмертно присвоено звание Героя Украины; члены семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения контузии или увечья в зоне АТО; члены семей волонтеров, погибших в зоне АТО; жертвы политических репрессий и члены их семей, участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941; отцы, матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

Материальная помощь в размере 200 грн предусмотрена киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях протеста в конце 2013 - начале 2014 гг, киевлянам-участникам АТО, инвалидам, лицам, достигшим 90-летнего возраста и старше.

Материальную помощь в размере 150 грн выплатят ветеранам Второй мировой войны, получателям государственной социальной помощи, субсидий, получателям компенсации по уходу за инвалидом I группы либо лицам, достигшим 80-летнего возраста.

По 130 грн получат неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов.

Напомним, Кабмин разработает законопроект о пенсиях для жителей Донбасса и Крыма.

 

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