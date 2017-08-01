Киявляне получат от 130 до 300 гривен соцпомощи

Ко Дню Независимости Украины социально незащищенные категории киевлян получат единовременную адресную помощь.

Об этом говорится на сайте КГГА.

В числе тех, кто получат соцпомощь, также переселенцы, которые находятся на учете и фактически проживают в столице.

Согласно распоряжению КГГА, 300 грн получат те, кто получают пенсии по случаю потери кормильца на детей-сирот, потерявших обоих родителей.

По 250 грн получат киевляне, члены семей лиц, участников Майдана, которым посмертно присвоено звание Героя Украины; члены семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения контузии или увечья в зоне АТО; члены семей волонтеров, погибших в зоне АТО; жертвы политических репрессий и члены их семей, участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941; отцы, матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

Материальная помощь в размере 200 грн предусмотрена киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях протеста в конце 2013 - начале 2014 гг, киевлянам-участникам АТО, инвалидам, лицам, достигшим 90-летнего возраста и старше.

Материальную помощь в размере 150 грн выплатят ветеранам Второй мировой войны, получателям государственной социальной помощи, субсидий, получателям компенсации по уходу за инвалидом I группы либо лицам, достигшим 80-летнего возраста.

По 130 грн получат неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов.

Напомним, Кабмин разработает законопроект о пенсиях для жителей Донбасса и Крыма.