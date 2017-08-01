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Главная » Страна » Аваков: Кто хочет российский паспорт, пусть катится!

Аваков: Кто хочет российский паспорт, пусть катится!

Аваков: Кто хочет российский паспорт, пусть катится!
Арсен Аваков / Фото пресс-службы Кабмина

"Может завладев красным русским паспортом в Крыму крымчане зажили как буржуа французкой ривьеры?"

01.08.17 329
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Глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook прокомментировал упрощение порядка предоставления гражданства России украинцам.

"Россия объявила о упрощенной процедуре получения гражданства для украинцев, рожденных в СССР. Потирая ручки, кремлевские дяди не могут нарадоваться своей очередной гибридной выдумке.. Вот де народ украинский массово попрет за русскими паспортами, а затем, глядишь и украинцев то не останется - сплошь советские русские граждане..

Да вот вопрос – а чего ради, даже плохообразованному, забитому пропагандой раша тиви человеку вступать в российское подданство и брать российский паспорт?

Может денег больше зарабатывать станет, налоги меньше, качество жизни выше? Если вы не живете в экране раша тиви – то не. Никак.

Может свобод либеральных больше? Промолчу..
Может паспорт безвизистее нашего украинского? Может завладев красным русским паспортом в Крыму крымчане зажили как буржуа французкой ривьеры, дорого продающие все услуги толпам отдыхающих? Может двуглавый орел на красном паспорте убережет от санкций русский бизнес? Может образование для детей в Курской, Белгородской областях краше Харьковской?...", - пишет Аваков.

И все эти разномастные, из разных сфер вопросы к чему я тут привожу.... Пускай! Если после трех лет войны, смертей и лжи принесенных Россией украинцам - все еще остается ТОТ ПРОСТАК, пусть даже говорящий не так как я на слобожанском украинском суржике, а на чистом лингвистическом русском – и он хочет воссоединится с "матушкой Россией" - пускай!.. Срочно пусть берет себе российский паспорт! Только наше УКРАИНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак.

У нас в стране недостатков очень много. И власть зачастую плоха, и за многое стыдно и куча всего правильно недоделанного. Но ведь и сделано нами ох не мало; заложено того, что даст ростки очень скоро – ведь не отнять.. 

Делаем всем миром, ругаясь и дискутируя, разваливая и созидая.. И при всех наших страстях- мордастях, оглядываясь на последние три года – есть про что сказать, и .. даже не побоюсь этого слова - есть чем гордится! И это при войне с российской империей, имеющей наглость предлагать теперь нашим гражданам упрощенное российское подданство..

Большинству из нас трудно оценить сейчас как меняется наша страна. На таком коротком историческом промежутке это трудно осознать, рефлексируя на сегодняшние сложности и проблемы, на сменяющиеся президенства и правительства.. Но ведь у самого заядлого скептика и критика все равно будет время для правды наедине с собой. И даже у скептиков не будет сожаления о утраченном гражданине, устремившимся к российскому паспорту..

Поэтому пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал – пусть катится!

Напомним, МИД отреагировал на упрощение процедуры получения гражданства РФ для украинцев.

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