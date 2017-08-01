Более 200 кандидатов в госслужащие не сдали экзамен по украинскому языку

Аттестационный экзамен на свободное владение государственным языком с 1 мая сдавали более 4 тыс. претендентов на должности государственной службы, не сдали его около 200 человек. Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает Укринформ.

"С 1 мая около 10 тыс. кандидатов на должности государственной службы обратились в аттестационные комиссии, среди них более 4 тыс. сдавали аттестационный экзамен по украинскому языку и около 6 тыс. воспользовались возможностью "обменять" свою оценку на удостоверение относительно свободного владения государственным языком. По последней информации, чуть больше 200 лиц этот экзамен не сдали", – сказал Ващенко.

Он напомнил, что с 1 мая претенденты на должности государственной службы, помимо других документов, должны подать аттестат, удостоверяющий свободное владение украинским языком.

Правительственное постановление "Об организации проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком" предусматривает два варианта его получения – сдачу аттестационного экзамена и возможность получить на основании отличных оценок по украинскому языку в аттестате о среднем образовании или в дипломе о высшем образовании.

Ващенко проинформировал, что право создавать аттестационные комиссии было делегировано профильным высшим учебным заведениям. Таких в Украине около 80-ти, а воспользовались им 74 вуза, около 20 из которых находятся в Киеве, а остальные в регионах. Получение аттестата о свободном владении украинским языком на основании отличных оценок является бесплатным, а за аттестационный экзамен кандидаты в госслужащие должны платить. Стоимость экзамена каждый вуз рассчитывает самостоятельно в соответствии с методологией, она колеблется от 300 грн до свыше 1 тыс. грн, а в среднем по стране составляет чуть больше 500 грн.

Комментируя результаты сдачи аттестационного экзамена, Ващенко отметил, что "хотелось бы верить, что это демонстрирует, что все прекрасно знают украинский язык", и именно поэтому количество тех, кто его не сдал, небольшое.

"Но мы сейчас концентрируемся именно на мониторинге и оценке и будем смотреть, где комиссии были недостаточно требовательны, где, возможно, процесс был недостаточно организован. Мы также осознаем: если в каком-то учебном заведении можно или коррупционным, или каким-то другим путем сдать экзамен обычному студенту, то примерно так же они относятся к аттестации относительно государственного языка. Поэтому мы планируем в изменениях в постановление четко повысить требования и ответственность учебных заведений за надлежащее соблюдение соответствующего правительственного порядка", – резюмировал Ващенко.