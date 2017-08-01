Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Более 200 кандидатов в госслужащие не сдали экзамен по украинскому языку

Более 200 кандидатов в госслужащие не сдали экзамен по украинскому языку

Более 200 кандидатов в госслужащие не сдали экзамен по украинскому языку
Фото: infosmi.net

Сдавали аттестационный экзамен более 4 тыс. претендентов на должности государственной службы

01.08.17 373
000

Аттестационный экзамен на свободное владение государственным языком с 1 мая сдавали более 4 тыс. претендентов на должности государственной службы, не сдали его около 200 человек. Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает Укринформ.

"С 1 мая около 10 тыс. кандидатов на должности государственной службы обратились в аттестационные комиссии, среди них более 4 тыс. сдавали аттестационный экзамен по украинскому языку и около 6 тыс. воспользовались возможностью "обменять" свою оценку на удостоверение относительно свободного владения государственным языком. По последней информации, чуть больше 200 лиц этот экзамен не сдали", – сказал Ващенко.

Он напомнил, что с 1 мая претенденты на должности государственной службы, помимо других документов, должны  подать аттестат, удостоверяющий свободное владение украинским языком.

Правительственное постановление "Об организации проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком" предусматривает два варианта его получения – сдачу аттестационного экзамена и возможность получить на основании отличных оценок по украинскому языку в аттестате о среднем образовании или в дипломе о высшем образовании. 

Ващенко проинформировал, что право создавать аттестационные комиссии было делегировано профильным высшим учебным заведениям. Таких в Украине около 80-ти, а воспользовались им 74 вуза, около 20 из которых находятся в Киеве, а остальные в регионах. Получение аттестата о свободном владении украинским языком на основании отличных оценок является бесплатным, а за аттестационный экзамен кандидаты в госслужащие должны платить. Стоимость экзамена каждый вуз рассчитывает самостоятельно в соответствии с методологией, она колеблется от 300 грн до свыше 1 тыс. грн, а в среднем по стране составляет чуть больше 500 грн. 

Комментируя результаты сдачи аттестационного экзамена, Ващенко отметил, что "хотелось бы верить, что это демонстрирует, что все прекрасно знают украинский язык", и именно поэтому количество тех, кто его не сдал, небольшое.

"Но мы сейчас концентрируемся именно на мониторинге и оценке и будем смотреть, где комиссии были недостаточно требовательны, где, возможно, процесс был недостаточно организован. Мы также осознаем: если в каком-то учебном заведении можно или коррупционным, или каким-то другим путем сдать экзамен обычному студенту, то примерно так же они относятся к аттестации относительно государственного языка. Поэтому мы планируем в изменениях в постановление четко повысить требования и ответственность учебных заведений за надлежащее соблюдение соответствующего правительственного порядка", – резюмировал Ващенко.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участниковЯзыковые квоты на телевидении заработают 13 октябряПорошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3164
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3184
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 911
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 20851
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4781
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24925
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 29347
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 10291 / 29347
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 7152 / 8006
  3. Украинца, который вслепую посадил самолет в Стамбуле, зовут летать в Москву 4357 / 5062
  4. Распад Bitcoin произойдет сегодня в 14:50 3246 / 3916
  5. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 1981 / 2280
  6. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 1651 / 20851
  7. Зарплата военных должна быть не ниже зарплат госслужащих, - Турчинов 1543 / 1784
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 75 / 29347
  2. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 22 / 2280
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 14 / 20851
  4. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 11 / 8006
  5. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 9 / 24925
  6. В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины 8 / 1486
  7. Зарплата военных должна быть не ниже зарплат госслужащих, - Турчинов 8 / 1784
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.