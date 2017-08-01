В Украине испытали зенитно-пушечную "Шилку"

В Харьковской области провели испытания зенитно-пушечного комплекса ЗСУ-23-4 "Шилка". Об этом сообщает пресс-центр Укроборонпрома.
Испытания зенитно-пушечного комплекса перед передачей заказчику прошли на специальном полигоне в Харьковской области в присутствии представителей Вооруженных сил Украины.
Во время этих испытаний проверили функционирование всех систем боевой машины, включая ведение огня из 23-мм счетверенного автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту.
"Первоначальное назначение "Шилки" - защита от вражеских самолетов и вертолетов, но в условиях гибридной войны в Донбассе украинские бойцы нашли новое применение этой боевой машине. "Шилка" является эффективным средством поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность "Шилки" позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника", - пояснили в ведомстве.
Напомним, Турция подписала с РФ соглашение о поставках ЗРК С-400.