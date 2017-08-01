Теплоход SAN PORFYRIOS под другим названием в 2014-2015 годах неоднократно заходил в порты оккупированного полуострова

Пограничники задержали судно под флагом Белиза, которое, нарушая украинское законодательство, неоднократно заходило в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Теплоход SAN PORFYRIOS (флаг Белиз) был остановлен пограничниками Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. Судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные ограны, но пограничники тщательно отследили путь судна по уникальному идентификатору судна (IMO).

"По предварительным данным, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) и тем самым IMO, что и на борту SAN PORFYRIOS, неоднократно в течение 2014-2015 годов заходило во временно закрытые порта Автономной республики Крым", - сообщили в ГПСУ.

Обзор теплохода показал, что судовая и навигационная документация в полном порядке. Отметок о заходах в порты Крыма нет. Однако тщательный анализ архивной документации позволил выявить, что на борту имеются судовые документы, в которых зафиксированы неоднократные заходы SAN PORFYRIOS в закрытые порты оккупированного полуострова.

"В то время судном управлял другой капитан, а экипаж неоднократно менялся. Но один из помощников капитана дважды был в портах АР Крым на данном судне, а потому является нарушителем законодательства о ВОТУ", - отметили в ГПСУ.

Все факты выявленных правонарушений зафиксированы и будут переданы в прокуратуру. В отношении иностранного гражданина - нарушителя законодательства о ВОТУ вынесен запрет въезд в Украину на 3 года.