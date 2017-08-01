Крымчанина Балуха оккупанты хотят посадить на 5 лет

Крымчанина Владимира Балуха, который вывесил над своим домом флаг Украины, оккупанты хотят посадить на 5 лет. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook .

"Сегодня, 1 августа, на судебном заседании по делу Владимира Балуха прокурор Королев запросил для него наказание - лишение свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии", - говорится в сообщении.

Такой срок прокурор просит по совокупности статей - Балуха обвиняют по ч. 1 ст. 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Судебное заседание продолжается.

В своей заключительной речи Балух отметил, что причина его заключения не в боеприпасах, а в его принципиальной позиции по отношению к оккупации своей Родины.

Оккупационный "суд" вынесет приговор 4 августа.

Напомним, в декабре 2013 года, с началом Майдана, Владимир Балух вывесил на крыше своего дома флаг Украины, который висел и после "референдума".

8 декабря 2016 сотрудники российской ФСБ провели обыски в домах Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, "нашли" на чердаке дома патроны и динамит и задержали активиста.